Ляшко рассказал, сколько в Украине повреждено больниц и сколько — уничтожено до основания

Уже около двух лет российская армия ежедневно обстреливает украинскую гражданскую инфраструктуру, в том числе и медицинскую. Речь идет о больницах, амбулаториях, поликлиниках, родовых и т.д.

За это время в результате вражеских обстрелов повреждены 1525 объектов медучреждений и еще 197 разрушены полностью и восстановлению не подлежат. В то же время, уже удалось полностью восстановить 506 объектов медучреждений, еще 359 — отстроены частично или находятся в процессе восстановления.

Об этом пишет Минздрав.

«Почти 24 месяца полномасштабной войны российская армия целенаправленно наносит удары по украинским больницам и амбулаториям. Враг систематически обстреливает гражданскую инфраструктуру и убивает мирных жителей, нарушая нормы международного гуманитарного права и все возможные конвенции. Постоянные атаки страны-агрессоры наносят значительные потери и увеличивают нагрузку на медицинскую систему Украины. Однако Минздрав вместе с партнерами работают, чтобы независимо от местопребывания в городах или селах украинцы имели беспрепятственный доступ к медицинским услугам. Это наш приоритет», — сказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Наибольшие потери понесли медучреждения Харьковщины, Донетчины, Николаевщины, Киевщины, Черниговщины, Днепровщины, Херсонщины, Запорожья. В полном объеме получить информацию о степени разрушения медучреждений на временно оккупированных территориях невозможно.

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Кроме того, Россия повредила 103 автомобиля экстренной медицинской помощи, уничтожила 258 и захватила 125 автомобилей «экстренки».

Однако, несмотря на постоянные бомбардировки и обстрелы, в Украине продолжаются работы по восстановлению. Уже удалось восстановить большинство медицинских учреждений на деоккупированных территориях, а также те, которые получили небольшие повреждения, такие как выбивание окон, уничтожение кровли, повреждение фасада и т.д. В частности, больше всего восстановленных медучреждений — в Николаевской, Днепровской, Киевской, Харьковской и Черниговской областях.

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