Ляшко рассказал, в каких случаях украинцы смогут получить бумажные больничные

Украина с 1 октября перешла на электронные больничные.

Выдача бумажных больничных возможна в четырех случаях.

Об этом сегодня во время брифинга сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Есть четыре случая, когда будут еще выдаваться и бумажные больничные", — отметил он.

В частности, это:

продление и закрытие листков нетрудоспособности, которые были оформлены до 1 октября;

когда происходит истечение срока, в течение которого лечащий врач может внести изменения в медицинское заключение. В таких случаях это будет рассматриваться на базе лечебного заведения консультативной комиссией, подписывается непосредственно руководителем учреждения.

когда возникнет техническая проблема и в течение 7 дней нельзя будет передать данные с электронной системы здравоохранения в ПФУ.

когда застрахованному лицу в течение двух месяцев со дня рождения ребенка на основании свидетельства о рождении выдается справка по форме 147 в.

Напомним:

Украина с 1 октября перешла на электронные больничные, а это значит, что гражданам не нужно после выздоровления снова идти в медучреждение, стоять в очереди и контактировать с другими людьми, чтобы закрыть больничный. Как работают электронные больничные и какие преимущества отныне будут у украинцев — в нашем материале.

а это значит, что гражданам не нужно после выздоровления снова идти в медучреждение, стоять в очереди и контактировать с другими людьми, чтобы закрыть больничный. Как работают электронные больничные и какие преимущества отныне будут у украинцев — По состоянию на 27 сентября 137 тысяч медицинских работников прошли онлайн обучение, 2,9 тыс. Медучреждений уже оформляют электронной больничные . Всего с начала работы системы оформлено почти 1 млн медицинских заключений о нетрудоспособности. Всего 100 больниц пока не смогли ввести е-больничные.

. Всего с начала работы системы оформлено почти 1 млн медицинских заключений о нетрудоспособности. Всего 100 больниц пока не смогли ввести е-больничные. Отметим, что Украина должна была перейти на электронные больничные еще с 1 сентября, однако их введение отложили на месяц.

Новости Украины: больничные листы переходят в онлайн

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