Ляшко заверил, что привитых китайской вакциной CoronaVac скоро будут пускать в Европу

Министр подчеркнул, что этот вопрос рассмотрят в "ближайшее время".

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что вскоре Евросоюз разрешит въезд гражданам, которые привиты китайской вакциной CoronaVac. Этим препаратом прививают в частности в Украине.

Об этом он сказал в интервью телеканалу "Украина 24"

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"В ближайшее время ЕМА (регулятор Евросоюза. — Ред.) внесет CoronaVac в свой перечень (одобренных вакцин. — Ред.). Я коммуницировал с европейским региональным директором бюро ВОЗ и с коллегами в Еврокомиссии. Все говорят, что вопрос своевременный и в ближайшее время вопрос рассмотрят, и со всеми вакцинами, признанными ВОЗ, позволят путешествовать по ковидному сертификату", — заявил Ляшко.

Ляшко отметил, что все вакцины, которые используют в Украине, признаны Всемирной организацией здравоохранения. Министр призывает не выбирать между вакцинами, ведь "лучшая вакцина — та, которая введена в организм и уже работает".

Напомним, 1 июня Всемирная организация здравоохранения одобрила для экстренного применения вакцину CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech, которой в частности прививают в Украине.

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