Ляшко заявил, что МСЭК перестанет существовать: названа дата

В Украине убираются медико-социальные экспертные комиссии. Они перестанут существовать с 1 января 2025 года.

Об этом в эфире единственного телемарафона сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы поставили цель, чтобы с 1 января 2925 их не было", — сказал Ляшко.

По его словам, для замены системы медико-социальных экспертных комиссий на систему реабилитации и адаптации необходимо внести изменения в 19 законов и 49 подзаконных актов.

"Мы это сделаем", – подчеркнул министр здравоохранения.

В то же время он подчеркнул, что сейчас контракты на услуги по реабилитации заключили 244 медучреждения.

Напомним, что министр здравоохранения Виктор Ляшко пояснил, что внедрение е-рецепта от 1 апреля является только новым цифровым сервисом для удобства граждан.

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