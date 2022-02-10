Ляшко заявил о пике волны COVID-19 в Украине и сообщил "приятную новость"

Ляшко заявил о пике волны COVID-19 в Украине и сообщил "приятную новость"

Украина проходит очередной пик без нагрузки на стационары.

Украина сейчас уже вышла на пик новой волны коронавируса, вызванной штаммом "Омикрон".

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге по итогам рабочей поездки в Полтавскую область 10 февраля.

По словам главы Минздрава, стационарная медицинская система проходит эту волну без больших нагрузок. Ляшко уточнил, что количество COVID-госпитализаций не растет.

"По моему мнению, пик заболеваемости мы уже имеем, потому что уже фиксируем по 41 тысячи случаев в сутки. Приятная новость – что в эту волну растет количество случаев, но не растет количество госпитализаций", — отметил он.

В то же время, по словам Ляшко, слишком загружена первичная медицинская помощь, поэтому Минздрав принял ряд управленческих решений, которые должны уменьшить нагрузку на семейных врачей. В частности, введение открытия больничного дистанционно.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, в Украине только одна область осталась "желтой".

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