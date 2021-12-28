Любила детей и не пила лишнего: подробности о гибели женщины, замерзшей после корпоратива в ресторане

Любила детей и не пила лишнего: подробности о гибели женщины, замерзшей после корпоратива в ресторане

Во время празднования она вышла подышать свежим воздухом и загадочно пропала.

У погибшей 38-летней жительницы Херсона Яны Судаковой, которую после двух дней поисков нашли мертвой в заброшенном здании недалеко от ресторана, где она с коллегами праздновала новогодний корпоратив, остались муж и двое дочерей-школьниц.

Об этом сообщили ее близкие знакомые изданию "Обозреватель".

Вечером 24 декабря Яна с коллегами по работе (она работала на фирме, занимающейся продажами оконной фурнитуры), отдыхала в ресторане "Моцарт" в самом центре Херсона. Около 23:00 она вышла на улицу подышать воздухом, оставив внутри верхнюю одежду, и неожиданно исчезла.

Уже на следующий день, 25 декабря, супруг Яны обратился в полицию с заявлением об исчезновении супруги. Поиски продолжались до вечера. К сожалению, женщину нашли уже мертвой – в одном из заброшенных домов неподалеку. Вероятно, она замерзла.

Коллеги погибшей не понимают, как с Яной могло случиться такое несчастье. "У нас у всех в голове не укладывается, как такое могло произойти... Сколько мы бывали с ней на праздниках, корпоративах, она всегда была веселой, спокойной, лишнего она никогда не пила", — рассказывала одна из них.

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О Яне отзываются как о хорошей специалистке, чуткой и готовой помочь. Коллеги отмечают, что на первом месте для нее была не работа, а семья. Говорят, с мужем у нее были прекрасные отношения, они занимались разведением собак породы Кане-корсо.

"Благополучная семья, двое детей, дочери еще в школу ходят. Никаких проблем у них не было. Она очень любила своих детей, заботилась о них. Когда-то она даже оставила работу, чтобы заниматься дочками, подтянуть их в учебе", — вспоминала еще одна подруга.

Известно также, что Яна окончила Херсонский университет, факультет физико-математических наук и информатики. Короткое время она преподавала в школе, но потом нашла работу в сфере продаж.

Напомним, ранее в Тернопольской области от переохлаждения скончался 49-летний мужчина. Тело погибшего обнаружили соседи на территории собственного домохозяйства.

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