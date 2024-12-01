Любила ППК "Вагнер": на Житомирщине осудили корректировку ударов

К 15 годам заключения приговорили женщину, корректировавшую ракетно-дроновые удары России по Житомирской области.

Об этом сообщили в прокуратуре Житомирской области.

43-летняя жительница Бахмутского района, переселившись в марте прошлого года в Житомирскую область, уже через несколько месяцев начала сотрудничество с офицером военной спецразведки генштаба РФ.

Также читайте Кая Каллас заинтриговала заявлением о появлении иностранных войск в Украине

По заданию куратора посещала областной центр, где собирала сведения о военных объектах, системе их охраны, специфике перемещения и количестве военной техники, численности личного состава. Она фотографировала военные объекты, определяла их GPS-координаты, указывала точный адрес, делала скриншоты в приложении Google Maps.

Также через Телеграмм информировала офицера генштаба РФ о дислокации подразделений ВСУ в Донецкой области.

Кроме этого, осужденная усиленно восхищалась боевиками ПВК "Вагнер", неоднократно распространяла на своей странице в соцсети тексты с прославлением "героизма" и "веры в победу" страны-агрессора.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала восемь человек, причастных к попытке срыва мобилизации в стране.

Читайте также: