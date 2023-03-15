"Любимая Одесса. Меньше 100 км до фронта": в Украину приехала российская журналистка Евгения Альбац

На каком основании Альбац дали разрешение на пересечение границы Украины, пока неизвестно.

Российская политическая журналистка, бывшая главная редактор журнала The New Times Евгения Альбац с 7 марта находится в Украине. По ее словам, она "приехала писать о полномасштабном вторжении России в Украину". Альбац уже побывала в Хмельницком, Одессе, Виннице и Киеве.

Об этом сообщает издание "Детектор медиа", которое обратилось к Альбац за разъяснением: как именно она пересекла границу Украины, с какой целью и кто помог ей организовать поездку по украинским городам.

"Когда же мы предложили пообщаться и ответить на наши вопросы, Альбац ответила следующее: "Я в пути, и не вижу причин, почему я должна объяснять (свои действия — "ДМ"). Я журналист, здесь нахожусь абсолютно официально, приехала писать о полномасштабном вторжении России в Украину". От дальнейшего общения Альбац отказалась", — говорится в "Детектор медиа".

Редакция издания обратилась с запросом к СБУ, действительно ли гражданка России Евгения Альбац пересекала границу Украины, какой орган и на каком основании выдал ей разрешение на въезд.

По данным "Детектор медиа", Евгения Альбац приехала в Украину по паспорту гражданки Израиля.

Сейчас Евгения Альбац путешествует по Украине и делится впечатлениями, а также фото и информацией об обстрелах украинских городов, в частности, со своими подписчиками в соцсетях.

Фото: скрин Фейсбук Евгения Альбац

"Любимая Одесса. Меньше 100 км до фронта. Вчера вечером город гудел. Хотя Дюк закрыт щитами, а на подступах к набережной противотанковые ежи. Война и жизнь вперемежку", — пишет журналистка.

Фото: скрин Фейсбук Евгения Альбац

"Очень чисто, как "при совке", но только очень чисто. Утром кофе в том же граненом стакане с подстаканником. В Хмельницкий поезд пришел минута на минуту", — делится впечатлениями Евгения Альбац.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко прокомментировал появление российской журналистки в Украине.

"Мне было странно увидеть ее в Украине (российскую журналистку Евгению Альбац — ред.)", — сказал Ткаченко в эфире национального телемарафона.

Министр также отметил, что необходимо иметь предохранители для приезда в Украину так называемых хороших россиян по паспортам третьих стран.

"Насколько я понимаю, на Альбац не были наложены санкции, и если она въезжала по паспорту другой страны, вероятно, что это происходило законно. Но я не думаю, что здесь ее встречают с распростертыми объятиями", — заявил Ткаченко.

В соцсетях возмущены появлением в Украине российской журналистки, которая "остается лояльной своему флагу", а также сочувствует "мальчикам плохо экипированным, без бронежилетов" во время полномасштабного вторжения России на территорию нашего государства.

Добавим, что в прошлом Альбац дружила с известными пропагандистами Кремля Маргаритой Симоньян и Захаром Прилепиным.

Напомним, ранее бывшая журналистка российского государственного телевидения Марина Овсянникова, появившаяся в эфире главного пропагандистского "Первого канала" с антивоенным плакатом, сбежала из России из-под домашнего ареста.

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