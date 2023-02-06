"Любимая ЕВ, твой ВА": Зеленский трогательно поздравил жену с днем рождения

Первая леди Украины Елена Зеленская 6 февраля отмечает день рождения. Президент Владимир Зеленский трогательно поздравил супругу с юбилеем в Сети.

ТСН.ua публикует полный текст поздравления Зеленского.

"Дорогая моя ЕВ, я хочу поблагодарить тебя. За то, что ты есть. В моей жизни. За то, что ты сейчас здесь. За веру твою в Украину и Победу. За то, что укрепляешь меня. За все годы, часы, минуты… и еще раз за ЭТОТ год… Как ты представляла Украину… За детей наших замечательных, за АВ и КВ.

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Поздравляю тебя с твоим ДН. Желаю ОДНОГО тебе. Чтобы день победы ЛЮДЕЙ над ОРКАМИ скорее наступил в твоей жизни. В нашей жизни… В жизни всего народа! Желаю, люблю, поздравляю! Любимая ЕВ, твой ВА", — написал президент на своих страницах в социальных сетях.

Напомним, Владимиру Зеленскому исполнилось 45 лет 25 января 2023 года. Одной из первых мужа поздравила первая леди Елена Зеленская. Она поделилась нежным фото и оставила теплые слова.

Елена Зеленская: эксклюзивное интервью с первой леди Украины

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