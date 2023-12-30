Любимец дедушки: где сейчас внук Кучмы, снимавшийся с ним в легендарном поздравлении к Новому году

Раньше парень нередко появлялся на публичных мероприятиях вместе с влиятельными родителями, однако сейчас о нем мало слышно.

Сейчас любимому внуку второго президента Украины Роману Пинчуку 32 года. Вероятно, он проживает либо в США, либо в Украине.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA.

Коротко о Романе Пинчуке

Известно, что Роман Пинчук – сын предпринимателя, меценатки Елены Пинчук и ее первого мужа, бывшего главы "Черноморнефтегаза" и экснардепа Игоря Франчука. Также он пасынок миллиардера, одного из самых богатых людей нашей страны Виктора Пинчука, а главное любимый внук второго президента Украины Леонида Кучмы.

Известным среди народа Роман стал после новогоднего обращения президента в 2003 году. Тогда Леонид Данилович решил скреативить, поэтому вместо стандартного и уже привычного видео в кабинете украинцам показали трогательную семейную картинку у камина.

Леонид Кучма с маленьким внуком Романом

"Во время приветствия Кучма занимал внука, а тот держал на руках белую собачку и стыдливо поглядывал в камеру", — отмечают в материале.

Это обращение стало действительно легендарным, его обсуждали миллионы украинцев.

9 интересных фактов о любимце дедушки:

Когда внук Кучмы был маленьким, он своим охранникам бросал палку и говорил: "Беги, забери. Если не пойдешь, я скажу деду и тебя уволят". И охранник молча приносил; По словам самого Кучмы: в подростковом возрасте внук всегда мог "просто из кармана" брать у него столько денег, сколько ему было нужно; На Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) познакомиться со многими мировыми лидерами, среди которых экспрезидент США Билл Клинтон; Окончил Sevenoaks School – одну из лучших и престижных школ в Британии, расположенную в графстве Кент и основанную более 600 лет назад; Женат на Марии Гнашук – более 10 лет назад пара впервые появилась на публике, посетив мероприятие в "ПинчукАртЦентре"; Начал носить очки, являющиеся наиболее заметным изменением в его облике; После окончания американского вуза Пинчук остался в США; Работал в Хьюстоне в составе команды работников трубно-колесной компании "Интерпайп", принадлежащей его отчиму; Восстанавливал жилые дома в городе Техас после масштабного урагана.

Если полагаться на информацию из соцсетей жены внука Кучмы, она сейчас проживает в Пало-Алто, Калифорния, США. Зато местонахождение Романа точно неизвестно. Он может быть как в Америке, так и в Украине, в Киеве, где имеет свой бизнес.

Роман Пинчук с супругой Марией

"Сейчас "Интерпайп", а также медиахолдинг StarLightMedia (ICTV, СТБ, Новый канал) и принадлежащая семье Пинчуков газовая компания Geo Alliance находятся под контролем бизнес-группы EastOne. Среди членов правления группы значится и Роман. Он начал работу в EastOne в 2016 году. Можно предположить, что именно тогда он и сменил свою фамилию Франчук, доставшуюся ему от отца, на Пинчук от отчима", – подытожили журналисты.

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