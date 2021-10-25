Любимого покойной задержали: в Тернопольской области погибли 22-летняя девушка и 30-летний мужчина (фото)

Виновнику ДТП грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.
Вблизи села Шибалын Бережанской ТГ Тернопольской области 24 октября в ДТП погибли 22-летняя девушка и 30-летний парень.
Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.
Автомобиль перевернулся и врезался в опору
Авария произошла в ночь на 24 октября. По данным следствия, водитель автомобиля Mitsubishi Galant не справился с управлением и вылетел в кювет. После этого машина перевернулась и врезалось в столб.
На момент ДТП в салоне автомобиля находилось четыре человека. Все они — жители поселка Козова Тернопольской области. На месте аварии погиб 30-летний мужчина, 22-летняя девушка умерла в больнице.
В ДТП пострадала еще одна пассажирка, ей ампутировали ухо. Водителя автомобиля задержала полиция и поместила в изолятор временного содержания. На момент аварии он был нетрезв. Против мужчины открыли производство по статье 286-1 ч.4 (управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, повлекшие гибель нескольких лиц). Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы.
Погибшая 22-летняя девушка и водитель автомобиля встречались
По данным издания te.20minut.ua, 22-летняя погибшая два года встречалась с водителем автомобиля, который совершил аварию. Другая девушка, пострадавшая в ДТП — это сестра покойной.
В Тернопольском национальном педагогическом университете им. В. Гнатюка сообщили, что покойную звали Ирина. Она училась на втором курсе магистратуры факультета педагогики и психологии.
"Была веселой и светлой, добрим и искреннем человеком. Скорбь переполняет от необходимости писать слово "была". Жизнерадостная, энергичная, отзывчивая, имела прекрасное чувство юмора и всегда излучала позитив. Несмотря ни на что, всегда приходила на помощь", — сообщили в университете.
30-летнего мужчину, который также погиб в жуткой ДТП, звали Иван. Он был работником Козовского сектора УГМС в Тернопольской области.
"Лучший сын, верный друг, ответственный сотрудник скончался внезапно, оставив в душах близких непоправимый боль потери", — сообщили в миграционной службе Тернопольской области.
Напомним, в Одесской области водитель насмерть сбил 10-летнего мальчика.
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