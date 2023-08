Любимый детский телеканал ПЛЮСПЛЮС отмечает 11 лет вещания в эфире

Сегодня, 4 августа, входящий в состав группы 1+1 media телеканал ПЛЮСПЛЮС отмечает свой 11-й день рождения. За время своего существования канал вырос, трансформировался и стал самым популярным детским телеканалом Украины. Ежегодно команда создает по меньшей мере 150 минут анимационных продуктов, в которых заложена важная миссия – обучать развлекая. С началом полномасштабной войны эта миссионерская деятельность только усилилась. После 24 февраля 2022 года ПЛЮСПЛЮС рассказывает детям о войне, находя нужные и понятные слова, а также помогает получать новые знания даже в таких непростых условиях.

Рассказываем о главных достижениях ПЛЮСПЛЮСовцев за последнее время.



Так, в феврале 2023 года телеканал присоединился к масштабному проекту 1+1 media «Плюсуй українську» и возобновил показ анимационного социально важного проекта «Говоримо українською», созданного при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины, премьера которого состоялась еще в 2019 году. Проект в игровой и развлекательной форме максимально доступно объясняет правила и особенности украинского языка, предоставляя советы, способствующие скорейшему запоминанию.

В рамках этой же инициативы в мае вместе с ГС «Освіторія» был проведен открытый онлайн-урок, посвященный украинской поэзии. Содержание урока включало эпизоды анимационного проекта «Говоримо українською», а именно — о распространенных языковых ошибках при изучении украинского.

В марте благодаря новому международному партнерству, являющемуся частью глобальной инициативы Welcome Sesame, состоялась телевизионная премьера образовательного анимационного сериала для детей со всемирно известными героями Sesame Street's («Улица Сезам»), являющаяся продолжением легендарного одноименного мультсериала.. В 140 анимационных 5-минутных видеороликах используются игровые методики для ранешнего обучения детей. Эти увлекательные и развлекательные видеоролики способствуют развитию математических, научных и социально-эмоциональных навыков, а также учат детей здоровому и безопасному образу жизни, навыкам безбарьерного общения. Особое внимание уделяется уникальным потребностям и опыту детей, живущих в условиях Великой войны. Видео рассчитаны на детей в возрасте от 3 до 8 лет. Создатели образовательной программы советуют смотреть ее как детям, так и детям вместе со взрослыми – родителями, бабушками и дедушками или воспитателями.

Что касается легендарных и любимых многими мультфильмов из рубрики великих историй, ПЛЮСПЛЮС радовал своих зрителей такими историями, как «Шрек Навсегда», «Как приручить дракона», «Аинбо: Дух Амазонки», «Моя неуклюжая фея» и семей просмотра, которые так нравятся зрителям канала.

Также в этом году в эфире телеканала вышла серия полнометражных фильмов «Элвин и бурундуки», рассказывающая о приключениях бурундуков и музыканта Дэйва, объединяемых любовью к музыке.

Телеканал представил премьерные сезоны мультсериалов от лучших мировых студий анимации: «Мопсики-приятели», «Супер крылья», «Гигантозавр», «Сказки Аполо», «Барби. Нас две».

Как отмечает команда, новый осенний телесезон будет насыщенным. В начале осени ПЛЮСПЛЮС порадует своих зрителей новым проектом собственного производства и несколькими премьерами мировой анимации.

Также состоится премьера мультсериала собственного производства ПЛЮСПЛЮС по мотивам книг "Герои тоже плачут" и "Встреча с героем", разработанные совместно с ЮНИСЕФ. Трогательная история о мышатах, которые вынуждены были покинуть свой дом из-за войны, расскажет об общечеловеческих ценностях, дружбе, силе, поддержке, человечности. Проект будет транслироваться по Украине и Польше.

«Последний год был турбулентным для каждого украинца и всей нашей команды. Тем не менее, мы не останавливаемся и продолжаем создавать важные проекты, чтобы поддерживать детей и быть для них точкой опоры. Вскоре состоится несколько тематических премьер, которые мы готовили с особым трепетом. Верим, что эти проекты найдут отклик среди самых маленьких украинцев и подарят положительные эмоции. Это сейчас очень важно. Спасибо нашей аудитории за невероятные 11 лет вдохновения. Дальше – только больше» , – комментирует Иванна Найда, генеральный продюсер ПЛЮСПЛЮС.

Подытожим, что за 11 лет ПЛЮСПЛЮС получил также немало профессиональных наград, среди которых: четыре национальных премии «Телетриумф», золото и серебро EFFIE AWARDS UKRAINE, премия им. Леси Украинки от Кабинета министров Украины за мультсериал собственного производства «Это – наше, и это – твое», два рекорда Книги рекордов Украины, награда The Very Best Of за айдентику канала и пять знаков отличия за мультфильм «Мир ждет открытия», три награды Big Data Awards за лидерство среди детских ТВ-каналов

