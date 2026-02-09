Любимый канал Трампа вскоре появится в Украине: подробности

Дональд Трамп / © Associated Press

Американская медиакорпорация Newsmax Inc. официально объявила о масштабном расширении на рынках Европы и Ближнего Востока. Одним из ключевых этапов стратегии станет выход на украинский медиарынок — компания подписала лицензионное соглашение о запуске локализованного телеканала Newsmax Украина.

Об этом сообщили в Newsmax.

Отмечается, что новый информационный ресурс начнет вещание на украинском языке уже в первой половине 2026 года. Канал будет работать под глобальным брендом Newsmax, соблюдая редакционные стандарты материнской компании. Этот шаг является частью плана корпорации по усилению своего присутствия в Восточной Европе и предоставлению зрителям доступа к альтернативным международным новостям.

Параллельно с украинским проектом Newsmax заключил ряд стратегических соглашений с ведущими дистрибьюторами в других странах:

Во Франции канал стал доступным для 3,5 миллионов домохозяйств через сеть Free TV.

В Израиле вещание на английском языке запущено через оператора HOT для более 200 тысяч подписчиков.

На Кипре круглосуточный доступ в эфир получили абоненты IPTV-провайдера Primetel.

На сегодняшний день Newsmax является четвертой по рейтингу кабельной новостной сетью США, которая охватывает более 40 миллионов американцев. Глобальный охват компании уже превышает 100 стран на пяти континентах.

По оценкам Forbes, медиагруппа имеет статус «нового гиганта», регулярно привлекая более 50 миллионов пользователей через свои ТВ-платформы, сайты и издания.

