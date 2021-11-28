Любить безопасно: как спросить партнера о медобследовании на болезни, передающиеся половым путем

Лучше всего говорить с партнером о соответствующем медобследовании до начала любых половых отношений.

Ежегодно в Украине регистрируют около 400 000 новых случаев инфекций, передающихся половым путем (ИППП). Чтобы позаботиться о собственном здоровье, стоит спросить своего полового партнера, проходил ли он тестирование на ИППП, и когда это было в последний раз. Этот вопрос может показаться неудобным, однако он очень важен. Такие разговоры являются признаком того, что вы заботитесь не только о себе, но и о своем партнере.

Об этом пишет Министерство здравоохранения Украины.

Лучше всего говорить с партнером о соответствующем медобследовании до начала любых половых отношений, в том числе и орального секса. Пройти тестирование перед близостью является чрезвычайно важным шагом, и это один из лучших способов предотвратить ИППП.

Как пройти медицинское обследование?

Если вы хотите пройти тестирование на ИППП, обсудите это со своим семейным врачом. Он направит вас к гинекологу/урологу, и по их направлению вы сможете сдать дополнительные анализы. Подобные исследования должны проходить не менее одного раза в год.

Речь идет о тестировании на ВИЧ-инфекцию, вирусных гепатитах B и С, которые, кстати, можно безвозмездно сделать у семейного врача, центре профилактики и борьбы с ВИЧ-СПИДом или в мобильной амбулатории. Также рекомендуем ежегодно проходить комплексную диагностику, в частности, на гонореи и хламидиоз.

Как попросить своего партнера пройти медицинское обследование?

Вопрос о прохождении тестирования на ИППП никак не свидетельствует о вашем недоверии к своему партнеру. Люди могут быть носителями инфекции много лет и даже не догадываться об этом, ведь возможен вариант, когда инфекции не имеют симптомов в течение месяцев и даже лет. Поэтому регулярное тестирование имеет смысл элементарно с точки зрения заботы о собственном сексуальном здоровье.

Будьте честны: если вам неловко, признайтесь в этом: "Мне непросто об этом говорить, однако я забочусь о тебе и считаю, что это важно". Сохраняйте нейтральность: фраза типа "Я не хочу тебя обидеть, но позаботимся друг о друге" поможет избежать неправильных суждений со стороны партнера. В конце концов, проверка на ИППП — это обычная медицинская процедура, которая важна для поддержания здоровья. Делитесь опытом: "Я постоянно прохожу тестирование и такая просьба для меня привычна — я прошу всех своих партнеров сделать это". Говорите о проблеме ИППП. Проинформируйте партнера о распространенности передаваемых половым путем инфекций, покажите, что это касается не только его/ее, но и вас. Для того чтобы поддержать друг друга, можно пройти тестирование вместе по общему согласию. Если ваш партнер категорически отказывается от тестирования, это повод задуматься и оценить все возможные риски.

Как обсуждать результаты медицинских исследований?

Результаты тестов на ИППП оценивает врач. Если исследования показали наличие инфекции, следует начать лечение по назначению и рекомендациям специалиста. Очень важно рассказать о результатах исследований партнеру. Уместно также предупредить бывших сексуальных партнеров, чтобы они могли провериться. Сохраняйте спокойствие. У многих людей в мире в тот или иной период жизни была диагностирована ИППП, многие из них успешно прошли лечение. Это проблема со здоровьем, которую в большинстве случаев можно решить. Защитить ваше здоровье и вашего партнера также может помочь безопасный секс. Забота о сексуальном здоровье – залог счастливого долголетия. Так что будем любить безопасно.

Напомним, что ранее сообщалось, что в ООН выразили надежду, что к 2030 году человечеству удастся преодолеть СПИД.

Читайте также:

Во Львове пара во время онлайн-лекции занялась сексом