Любитель Цоя пообещал вернуться во Львов: чем закончилась история с подростком, обматерившим нардепку

Уличный музыкант, пел песни на русском языке, был несовершеннолетним, поэтому его отправили к родителям — в родную Одессу.

Подросток из Одессы, который на одной из улиц Львова исполнял под гитару песни Виктора Цоя, а на замечания народного депутата Наталии Пипы по поводу русского языка ответил нецензурными словами, уехал домой после пребывания в детском приюте. Покидая Львов, он пообещал вернуться во львовский приют, но уже как посетитель.

Об окончании этой истории нардепка, заявившая на уличного музыканта в полицию, написала на своей Facebook-странице.

"Если бы человек не обижал и не матерился — я не вызвала бы полицию", — отметила Пипа, добавив, что на несовершеннолетнего составили протокол об административном правонарушении не за русский язык и песни, а за мелкое хулиганство.

По ее словам, подросток находился в приюте, пока Служба по делам несовершеннолетних в Одессе не предоставила необходимые документы, "так как таковы требования закона и процедуры".

"Парень оказался несовершеннолетним, приехал сюда без сопровождения взрослых", — объяснила нардепка.

Пипа добавила к своему сообщению в соцсети видео, на котором подросток рассказывает, что в приюте к нему относились хорошо, лишь редко выпускали курить. Он также отметил, что приют оставил у него хорошее впечатление, там, мол, очень хорошие ребята, и пообещал вернуться туда, но уже как посетитель.

Напомним, во Львове народная депутат Наталья Пипа сделала замечание подростку, который на улице исполнял песни Виктора Цоя, и услышала в ответ нецензурные слова в свой адрес. Впоследствии он записал извинения по этому поводу.

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