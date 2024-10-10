Любительский сувенир оказался редким зубом: таможенники предотвратили отправку артефакта в США (фото)

Киевские таможенники обнаружили в почтовом отправлении в Соединенные Штаты зуб кашалота, который находится под защитой Вашингтонской Конвенции CITES.

Киевские таможенники предотвратили незаконный вывоз из Украины в США средствами почтовой связи зуб кашалота – животного, подпадающего под действие Вашингтонской Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, которым грозит исчезновение (CITES).

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

Незаконная почтовая отправка направлялась из Киева в США. Срочная экспертиза, проведенная сотрудниками Национального научно-естественного музея, подтвердила, что зуб имеет природное происхождение и принадлежал кашалоту. Эксперты предположили, что зуб в Украину завез кто-то из моряков Одесской китобойной флотилии, прекратившей существование в 1987 году.

На сувенире нанесено изображение военного корабля в Севастопольской бухте

Обнаруженный предмет оформлен как любительский сувенир. Его поверхность отполирована, а с одной стороны нанесено изображение военного корабля в Севастопольской бухте. По заключению экспертов зуб кашалота имеет определенную научную, музейную и образовательную ценность и рекомендован к внесению в Музейный фонд Украины.

В таможне пояснили, что конвенция CITES запрещает экспорт любого животного или растения, живого или мертвого, и их частей или производных без предварительного получения разрешения на вывоз, выдаваемого соответствующими государственными органами Украины, контролирующими исполнение требований Конвенции.

Зуб кашалота имеет научную, музейную и образовательную ценность и рекомендован для внесения в Музейный фонд

"На момент осуществления таможенного контроля такие документы в таможню не предоставлялись и в международной почтовой отправке отсутствовали. Относительно отправителя Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил. Зуб изъят", – сообщили в таможенной службе.

Напомним, из Украины в Румынию пытались вывезти две старинные книги. Экземпляры датированы 1922 и 1935 годами и, вероятно, имеют историческую и культурную ценность.

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