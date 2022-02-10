"Любитесь, ровнянки, но не с москалями": "слуга" "оригинально" поздравил с Днем влюбленных

"Любитесь, ровнянки, но не с москалями": "слуга" "оригинально" поздравил с Днем влюбленных

Посреди билборда – изображен сам улыбающийся политик.

Народный депутат от партии "Слуга народа", бывший заместитель председателя фракции в парламенте Дмитрий Соломчук "креативным" способом поздравил ровенчан с Днем святого Валентина.

Об этом сообщает движение "Честно" на странице в Twitter, опубликовав соответствующее фото.

До 14 февраля народный депутат разместил билборд с приветствием, на котором разместил отрывок из поэмы Тараса Шевченко "Екатерина" — "Любитесь, чернобровые, но не с москалями". Однако Соломчук переделал в свой манер: "Любитесь, ровнянки, но не с москалями". Посреди билборда – изображен сам улыбающийся политик.

Такой креатив от народного депутата понравился не всем. Один из пользователей сатирически ответил народному депутату: "Любитесь, барышни, да не со слугами, потому что эти слуги злые люди, горе будет с вами".

Что известно о Соломчуке

В 2019 году был избран народным депутатом 9 созыва от партии "Слуга народа" под номером 33 в списке как беспартийный. Одно время был заместителем председателя фракции с начала работы Совета 9 созывов, однако затем его освободили от исполнения обязанностей. О причинах и подробностях такого решения бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не сообщил. Член Комитета по аграрной и земельной политике. Во время президентских выборов 2019 года возглавлял Команду Зеленского в Ровенской области.

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