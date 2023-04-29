"Люблю "бавовну" с доставкой на Крым": ВСУ потролили оккупантов из-за пожара в Севастополе – видео

Вооруженные силы Украины "официально прокомментировали" пожар на нефтебазе в Крыму.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны таврического направления Алексей Дмитрашковский записал забавное видео, в котором прокомментировал "бавовну" в Крыму из-за пожара на нефтебазе в Севастополе.

"Собака любит мясо, ворона любит сыр, а я люблю бавовну с доставкой на Крым", — сказал на видео Дмитрашковский.

Напомним, в ночь на 29 апреля в Севастополе вспыхнул резервуар с топливом.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что пожар в оккупированном Севастополе спланирован и подготовлен, поскольку резервуары сами по себе не загораются.

После пожара оккупанты поплакались, потому что "гореть будет еще много часов".

Сенатор Совета Федерации РФ Ольга Ковитиди призвала к "жестокому решению и действиям" по нейтрализации Одессы как военной базы Украины и уничтожению нефтеналивных хранилищ из-за пожара в Севастополе.

А так называемый министр курортов и туризма Вадим Волченко размечтался о курортном сезоне в Крыму, несмотря на "бавону" и атаки беспилотников.

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