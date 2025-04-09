Отказался от службы, потому что любит фармацевтические приключения: на Закарпатье осудили уклониста

На Закарпатье судили уклониста / © Unsplash

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Ужгородский горрайонный суд признал виновным местного жителя в уклонении от мобилизации и приговорил его к трем годам заключения.

Об этом стало известно из приговора Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области.

Мужчина состоял на учете с 2007 года, ранее имел категорию «ограниченно годный». Однако 30 апреля 2023 года ВЛК неожиданно сочла его годным к службе. Уже в тот же день было решено направить его на прохождение служб. Но 2 мая он отказался получать «боевую» повестку. Это квалифицировали как уклонение.

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По словам мужчины, его трижды пытались отправить в воинскую часть, но каждый раз отказывали:

30 апреля — мужчину не допустили на Яворивский полигон.

«31 апреля» (так в приговоре, хотя такой даты не существует) — вторая попытка опять отказывают.

1 мая — в Нацгвардии также отказали.

Мужчину вернули на сборный пункт, где он провел ночь. Там, по словам подсудимого, представитель ТЦК посоветовал ему написать заявление об отказе от службы, что он и сделал 2 мая.

Мужчина не признал вину, объяснив, что уже «служит» в «IT-армии», а также зависим от психостимуляторов.

В заявлении мужчина объяснил отказ от службы тем, что «любит фармацевтические приключения» и ему нужна помощь психотерапевта. Однако суд не нашел в его словах раскаяния или желания исправить ситуацию.

В результате суд признал украинца виновным и приговорил его к трем годам лишения свободы.

Напомним, Рада взялась за нарушение ТЦК. В парламенте была создана временная следственная комиссия по расследованию возможных нарушений законодательства в ходе обороны государства.