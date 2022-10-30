"Люблю немецкую дикую природу, особенно леопардов и куниц": посол Украины в Германии призвал Берлин предоставить Украине танки и БМП

Посол Украины в Германии говорит, что помощь Украине от Германии поступает, но она очень медленная.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев считает, что Берлин слишком медленно помогает Украине. Справиться с ВСУ с врагом помогли бы немецкие танки "Leopard" и БМП "Мarder".

Об этом он сказал в интервью изданию Bild.

По его мнению, Федеральное правительство должно скорее принимать решение о помощи Украине вооружением.

"Когда я смотрю на действия Германии в этой войне, это сравнимо с тем, если бы немецкий спорткар ехал на автобане со скоростью 30 км/ч. Вместо того, чтобы быстро предоставить то, что действительно помогло бы нам в борьбе с россиянами, нам неделями объясняют, почему наши требования не могут быть удовлетворены ни при каких обстоятельствах… Так длится несколько недель или месяцев, и в конце концов Германия помогает – но только тогда, когда становится почти слишком поздно… Так было с бронетехникой, с артиллерией, с ракетными установками", – говорит он.

Он отметил, что сейчас Украине очень помогли бы танки и дальнобойная артиллерия.

"Если мы собираемся оттеснить россиян, нам нужно это вооружение. Мы неоднократно объясняли это федеральному правительству. Скажу своими словами: я люблю немецкую дикую природу, особенно леопардов и куниц", — сказал Макеев.

Напомним, что в России до полномасштабного вторжения РФ в Украину обсуждали нанесение ядерного удара по Германии. Западные спецслужбы перехватили радиосообщение ВМФ РФ по маневру на Балтийском море в конце прошлого года.

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