"Люблю ВСУ": в Сети украинцы признаются в любви украинским военным (фото)

"Люблю ВСУ": в Сети украинцы признаются в любви украинским военным (фото)

Украинцы делятся в соцсетях патриотическими валентинками.

Министерство обороны Украины 14 февраля, в День святого Валентина, запустило флешмоб в Сети, призвав украинцев распространять признание в любви Вооруженным силам с лозунгом "Люблю ВСУ".

Об этом пресс-служба Минобороны сообщила в Facebook.

"Любите ВСУ! Верь – распространи", – сообщили в Минобороны, опубликовав патриотическую валентинку.

В комментариях к сообщению украинцы начали выражать свою любовь к ВСУ, писать слова поддержки и благодарности военным, делиться сине-желтыми смайлами.

Оригинальную и воинственную валентинку создал музыкант, художник Юрий Журавель.

К такому флешмобу присоединился ряд украинцев и некоторые воинские части.

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