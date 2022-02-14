"Люблю ВСУ": в Сети украинцы признаются в любви украинским военным (фото)

Украинцы делятся в соцсетях патриотическими валентинками.
Министерство обороны Украины 14 февраля, в День святого Валентина, запустило флешмоб в Сети, призвав украинцев распространять признание в любви Вооруженным силам с лозунгом "Люблю ВСУ".
Об этом пресс-служба Минобороны сообщила в Facebook.
"Любите ВСУ! Верь – распространи", – сообщили в Минобороны, опубликовав патриотическую валентинку.
В комментариях к сообщению украинцы начали выражать свою любовь к ВСУ, писать слова поддержки и благодарности военным, делиться сине-желтыми смайлами.
Украина, доброе утро! ‹ Любите ВСУ!Опубликовано Министерство обороны Украины Воскресенье, 13 февраля 2022 г.
Оригинальную и воинственную валентинку создал музыкант, художник Юрий Журавель.
С праздником! С любовью!Опубликовано Журавелем Юрием Zhuravel Yuriy Воскресенье, 13 февраля 2022 г.
К такому флешмобу присоединился ряд украинцев и некоторые воинские части.
Люблю ВСУ! ⚓Опубликовано 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского Понедельник, 14 февраля 2022 г.
В то время когда крысы-пиявки-олигархи за границу... Люблю ВСУОпубликовано Новицким АлександромПонедельник, 14 февраля 2022 г.
В последнее время над Украиной нависает угроза полномасштабного вторжения России. Однако Вооруженные силы готовы...Опубликован Новоодесский городской совет Понедельник, 14 февраля 2022 г.
#Любитесь_черноброви_и_не_з… Я влюблен горячо, без меры В невиданную красоту твою. Все, что в сердце вдохновенное и искреннее, Я...Опубликовано 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка Понедельник, 14 февраля 2022 г.
Летел Амур и плакал непрерывно, Втирал крыльями из розовых щек слезу. Как можно не любить Украину, Как можно ей нести...Опубликовано Ольгой Цисаренко Воскресенье, 13 февраля 2022 г.
Читайте также:
- "Готовы встретить врагов со Стингерами, Джавелинами и NLAW. Welcome to hell!": обращение военного руководства
- Поцелуи, объятия и цветы: как звезды украинского спорта поздравили любимых с Днем святого Валентина
- День святого Валентина 2022: как Федишин, Осадчая, Потап и другие звезды поздравили своих любимых