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"Люблю ВСУ": в Сети украинцы признаются в любви украинским военным (фото)

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"Люблю ВСУ": в Сети украинцы признаются в любви украинским военным (фото)

Фото facebook.com/MinistryofDefence.UA / Министерство обороны Украины

Украинцы делятся в соцсетях патриотическими валентинками.

Министерство обороны Украины 14 февраля, в День святого Валентина, запустило флешмоб в Сети, призвав украинцев распространять признание в любви Вооруженным силам с лозунгом "Люблю ВСУ".

Об этом пресс-служба Минобороны сообщила в Facebook.

"Любите ВСУ! Верь – распространи", – сообщили в Минобороны, опубликовав патриотическую валентинку.

В комментариях к сообщению украинцы начали выражать свою любовь к ВСУ, писать слова поддержки и благодарности военным, делиться сине-желтыми смайлами.

Украина, доброе утро! ‹ Любите ВСУ!

Опубликовано Министерство обороны Украины Воскресенье, 13 февраля 2022 г.

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С праздником! С любовью!

Опубликовано Журавелем Юрием Zhuravel Yuriy Воскресенье, 13 февраля 2022 г.

К такому флешмобу присоединился ряд украинцев и некоторые воинские части.

Люблю ВСУ! ⚓

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Люблю ВСУ!

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Сколько молодоженов захотели пожениться в День святого Валентина | Новости Украины

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