"Любопытство бывает фатальным": из-за повторного удара по Черниговщине ранены 4 человека (фото)

Последствия атаки на Вертеевку на Черниговщине / © Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

Несколько российских беспилотников днем 23 января атаковали аграрное предприятие в Вертиевке на Черниговщине. В результате повторного удара были ранены четверо гражданских мужчин, которые вышли осмотреть место происшествия до завершения воздушной тревоги.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Несколько дронов атаковали Вертеевку в Нежинском районе. Произошли попадания по территории аграрного предприятия. Из-за вражеских ударов четверо гражданских мужчин в возрасте от 35 до 74 лет получили ранения средней и тяжелой степени и все попали в больницу. Медики обследуют пострадавших и оказывают необходимую помощь.

Чаус описал обстоятельства атаки.

"После первых ударов люди вышли осмотреть место происшествия, хотя воздушная тревога продолжалась. А это прямая угроза жизни. Был повторный удар. Как следствие — четыре человека с ранениями в больнице. Такое любопытство бывает фатальным», — говорится в сообщении главы ОВА.

Он призвал не ходить на место «прилета», даже если очень хочется увидеть беспилотник. Также не следует снимать все на видео. Вместо этого необходимо учитывать воздушную тревогу.

Чаус отметил, что враг очень коварный, и случаи повторных ударов являются нередкими.

Напомним, 22 января российские оккупанты атаковали здание школы в Семеновке на Черниговщине с помощью беспилотников «Молния». Чаус сообщил о двух взрывах, в результате которых помещение получило повреждения. Поскольку из-за постоянных угроз дети в приграничье учатся дистанционно, обошлось без пострадавших.