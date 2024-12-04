"Любовь" до безумия: на границе с Польшей пограничники обнаружили две псевдосупружеские пары

На границе с Польшей пограничники обнаружили две псевдосупруги. В обоих случаях мужчины женились на женщинах с инвалидностью 2 группы, чтобы получить основания для выезда за границу.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

"В пункте пропуска "Краковец" пограничники Львовского отряда разоблачили 24-летнего мужчину и 23-летнюю женщину, вступивших в брак, скорее всего, без намерений создания настоящей семьи", – говорится в сообщении.

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Сначала мужчина рассказывал, что якобы везет свою жену в Германию на лечение опорно-двигательного аппарата. Впоследствии выяснилось, что совсем недавно он сделал предложение другой девушке, которая после пересечения им границы должна была поехать к нему.

А в пункте пропуска "Шегини" пограничники разоблачили другую псевдосупругу. 44-летний уроженец Ивано-Франковщины заключил брак с 57-летней землячкой. В общении с пограничниками мужчина не смог ответить на ряд вопросов: откуда его жена родом и когда родилась тоже озвучить не смог. Гражданин намеревался уехать в Чехию.

Об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрено ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", оперативные сотрудники отряда сообщили Нацполиции.

Напомним, у границы с Румынией пограничники обнаружили 11 мужчин призывного возраста. Уклоняющие прибыли из разных регионов Украины и пытались нелегально скрыться за границу.

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