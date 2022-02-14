"Любовь до гроба": в Калуше ритуальное агенство оригинально поздравило горожан с Днем влюбленных

"Любовь до гроба": в Калуше ритуальное агенство оригинально поздравило горожан с Днем влюбленных

Ритуальное агентство обустроило фотозону с гробом и сердечками.

В Калуше Ивано-Франковской области владелец ритуального агентства оригинально поздравил горожан с днем святого Валентина. Он создал фотозону, где можно сфотографироваться в гробу.

Об этом сообщают в Сети.

"Теперь каждый желающий может сфотографироваться в гробу и напомнить своей второй половинке, что жизнь не вечна! С Днем всех влюбленных!" — написал в соцсети автор фотографии Владимир Никитин.

Фотозону обустроило ритуальное бюро "Скорбота".

Пользователи Сети прокомментировали увиденное:

Это очень сильно.

Креативно.

Гроб там на какой рост?

Сколько там стоять будет? Надо свою половинку туда тащить

Напомним, что главный санитарный врач Херсонской области оригинально призвал к вакцинации. Он акцентировал свое внимание на мужских "слабостях".

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