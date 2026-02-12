Любовь Миндич заявила, что проживает с четырьмя детьми в Израиле

Реклама

"Во-первых. Вопрос по телефону журналист Следствие.инфо задавал одни, а информацию опубликовал совсем другую. По вопросам, освещенным в расследовании, журналист моих комментариев не спрашивал. Поэтому хочу воспользоваться своим правом на ответ.

Во-вторых, я живу в Израиле, а не в Москве. Все мои дети родились в Израиле. Здесь их дом.

В-третьих, детей у меня не трое, а четверо, слава Богу. К сожалению, никто из журналистов это не уточнил.

Реклама

И последнее – я давно уже взрослая девочка, и я не знала, что в 50 лет мне, будучи непубличным семейным человеком, нужно отчитываться по телефону незнакомым людям о том, за кого выходить замуж, сколько рожать детей и как их воспитывать. В следующий раз обязательно уточнюсь. Очевидно, что задачи этих медиаатак совсем другие. Если нет доказательств, можете копаться в грязном белье и дальше, но сенсаций вы не найдете. Хотя придумать можно что угодно, - заявила она.