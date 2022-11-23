"Любовь победит все!": невеста приехала за 700 км, чтобы выйти замуж на передовой (фото)

Невеста приехала за 700 километров от дома, чтобы выйти замуж за украинского защитника на передовой.

Трогательные фото опубликовали на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Начальник штаба, прежде чем подписывать бумаги, спросил женщину, зачем она проделала такой путь.

"Вы же знаете, что он не бережет себя, но теперь будет помнить, что дома его ждет жена", — ответила она.

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Украинцы поздравили молодоженов с женитьбой в комментариях под фото:

"Любовь победит все!!! Безграничной любви молодоженам!",

"Пусть вернется каждый военный-любимый муж к своей жене или невесте здоровый и невредимый. Счастливой судьбы молодоженам",

"Божьей опеки молодоженам! Здоровье крепкой и счастливой судьбы на долгие годы супружеской жизни под мирным небом Украины",

"Да, такие!) Счастье молодым!!! Горько!!!".

Скриншот

Скриншот

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Напомним, украинская защитница, снайпер с позывным "украинская Жанна Д'Арк" Евгения Эмеральд вскоре во второй раз станет мамой. Женщина рассекретила пол будущего ребенка.

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