Любовь, путешествия, успех, саморазвитие: как создать действенную карту желаний на 2022 год

Именно в Новый год всем нам хочется верить в чудеса. Поэтому этот момент считается лучшим для создания карты желаний или визуализации. Подобную технику уже успели испробовать тысячи людей по всему миру. Как сделать карту желаний на 2022 год, читайте в материале ТСН.ua.

Когда следует начинать делать карту желаний

Лучшее время для начала работы над картой желаний – в новолуние. Астрологи считают, что именно в этот момент Вселенная посылает нам положительную энергию, которая поможет зарядить и активировать карту желаний. Однако не стоит волноваться, если вы пропустили ночь с новолунием. Над картой желаний можно работать в период растущего месяца. А вот время, когда луна спадает, считается неблагоприятной. Специалисты также советуют обращать внимание на восточный гороскоп. В Китае Новый 2022 год (Синего Тигра) придет 1 февраля. И в этот день начнется новый лунный цикл. Лучшего момента для создания карты желаний трудно придумать.

Карта желаний: как правильно составить в домашних условиях

Карта желаний: как правильно составить дома / Pexels

Для нее вам понадобятся обычные принадлежности, которые можно найти в каждом доме или легко приобрести в магазине:

клей;

ножницы;

ручки;

карандаши;

краски с косточками;

разноцветные маркеры.

А для основания подойдет обычный ватман или лист бумаги в формате А3 или А4. Здесь все зависит от вашей фантазии. Если вы хотите, чтобы карта желаний выглядела солиднее и стала декором для вашего дома, можно использовать магнитную или пробковую доску.

Можно также создать карту желаний онлайн, с помощью любого сервиса, чтобы затем распечатать. Но если вы будете производить ее своими руками, то она дополнительно зарядится вашей положительной энергией.

Карта желаний: картинки и их правильный выбор

Карта желаний: картинки и как их правильно выбрать / Pexels

Если вы уже определились с форматом карты желаний, следует переходить к подбору картинок. И здесь у многих возникают проблемы. Эксперты не рекомендуют использовать картинки и фотографии из старых журналов. Они имеют обратную сторону, которая может придать всей карте желаний отрицательный оттенок.

Где же тогда можно брать картинки для карты желаний? Сегодня в интернете есть множество сайтов с бесплатными стоковыми фотографиями и даже рисунками. Выбирать лучше светлые или яркие картинки, несущие позитив. А если вы сами умеете рисовать, лучше перенести на лист бумаги свои мысли и пожелания. Эксперты считают, что такая карта желаний будет иметь сильнейшую энергетику.

Карта желаний: секторы и их образцы

Карта желаний: секторы / Pexels

Карта желаний по фэншуй должна состоять из 9 основных секторов, каждый из которых отвечает отдельной сфере в вашей жизни. Начинать карту нужно с центра, равномерно добавляя новые сектора с левого верхнего угла по часовой стрелке.

Здоровье – центральный сектор, который нужно выполнять в желтых тонах. Желательно, чтобы в самом центре находилась ваша фотография. Выбирайте фото, где вы больше всего нравитесь и искренне улыбаетесь. По сторонам от фотографии размещайте картинки, которые ассоциируются у вас со здоровьем (например, полезная еда, занятия фитнесом). Богатство – этот сектор находится в левом верхнем углу. В нем должны использоваться фиолетовые цвета. Для этого сектора карты желаний картинки нужно выбирать очень аккуратно. Не стоит подбирать фотографии золота или долларовых купюр. Лучше найдите те, которые ассоциируются у вас с богатой жизнью (отдых на яхте, приватный самолет, драгоценности). Семейное счастье – сектор, идущий сразу после богатства и всегда выполняющийся в зеленом цвете. Здесь должны находиться фотографии вашей семьи, детей или домашних питомцев. При заполнении этого сектора обязательно думайте о чем-нибудь положительном. Саморазвитие — его оттенки коричневые и бежевые. Сюда нужно добавлять картинки медалей, грамот, флаги стран, языки которых вы хотели бы изучить, образец водительских прав, фотографии дипломов. Карьера – цвета этого сектора голубые и синие. Если вы все еще ищете работу своей мечты, следует найти картинки, которые ассоциируются с ней. Следует добавить фотографии идеального, в вашем понимании, офиса, команды, а также зарплаты, которую вы хотели бы получать. Дружба и путешествия – сектор находится в нижнем правом углу и оформляется в металлических оттенках. Разместите здесь фотографии стран, где вы мечтаете побывать. Если размер основы для карты желаний достаточно велик, вы можете распечатать билет на самолет, вписав в него свои фамилию и имя. Не забудьте и о фотографиях друзей, ведь этот сектор тоже отвечает за дружбу. Творчество – он оформляется в белых тонах. Здесь стоит разместить все, что ассоциируется с разнообразными талантами и хобби. Не забудьте добавить мотивационные постеры и картинки, дающие положительные эмоции. Личная жизнь и любовь – его оттенки розовые и нежные. Здесь следует разместить фотографии влюбленных пар, разнообразные картинки сердечек и другой романтической атрибутики. Если вы нашли свою вторую половинку, вклейте общую фотографию. Но эксперты не рекомендуют добавлять фотографию реального человека, который вам нравится, чтобы привлечь его любовь. Это считается вмешательством в чужую судьбу, а потому несет негативный характер. Слава и достижения – последний сектор, который размещается в центре верхней строчки и отличается насыщенным красным цветом. Здесь нужно выложить все, что ассоциируется у вас со славой (кубки, грамоты, фотографии с большим количеством подписчиков в инстаграме).

Как правильно формулировать желание для карты

Как правильно формулировать желание для карты желаний / Pexels

Если вы думаете, что после создания карты желаний работа над ней окончена, то это совсем не так. А ведь нужно еще придумать правильные подписи к картинкам. Здесь существуют определенные правила:

формулируйте желание только в положительном ключе, без использования отрицательных слов — вместо фразы «Я никогда не буду болеть», лучше использовать «Я здоров(а) и полон(а) сил и энергии»;

ваше желание должно быть четким, понятным, реалистичным и иметь ограничения по времени – например, "В мае 2022 года я работаю в офисе своей мечты в должности менеджера по работе с клиентами";

все подписи должны быть сформулированы в реальном времени, как будто вы уже получили то, чего хотели – не "В этом году я встречу свою любовь", а "В этом году я встретила свою вторую половинку и очень счастлива";

не стоит писать слишком расплывчатые и двусмысленные фразы – например, вместо "В 2022 году я получу много денег", стоит написать "У меня достаточно денег, чтобы поехать на Мальдивы и хорошо отдохнуть";

также нужно формулировать желание в экологическом ключе, то есть без упоминаний болезней и несчастий для тех людей, которые вам не нравятся – эксперты говорят, что такие пожелания всегда возвращаются бумерангом.

Карта желаний создана, как теперь с ней работать

Как работать с картой желаний, чтобы мечты сбывались / Pexels

Вы сделали понравившуюся вам карту желаний, повесили ее на видном месте у себя дома и благополучно о ней забыли. В таком случае ваши желания могут не исполниться. Чтобы взять судьбу в свои руки, нужно правильно активировать карту желаний. Для этого нужно на ней поместить простое и понятное желание, которое можно будет легко выполнить за несколько дней. К примеру, порадовать себя любимой шоколадкой или сходить в ресторан. Как только первое желание исполнится, карта желаний будет активирована.

Обязательно поместите его так, чтобы после пробуждения сразу видеть все изображения. Также старайтесь произносить вслух свои желания каждый день и вызвать при этом положительные эмоции. В идеале этот ритуал следует повторять дважды в день: утром и вечером.

Почему карта желаний не работает

Почему карта желаний не работает / Pexels

Существуют типичные ошибки в работе над картой желаний, которые мешают вашим мечтам осуществиться:

неправильно подобранные фотографии, картинки или подписи сформулированы в отрицательном ключе;

желание не вызывает положительных эмоций, например вы добавили на карту желания не свои мечты, а то, чего хотят от вас родственники;

ваше желание нереалистично;

один из секторов остался пустым, ведь это вносит в карту дисбаланс;

вы забыли активировать карту желаний, поместив лёгкое желание;

вы повесили ее на стену и просто забыли о ней.

Если хотя бы одно из ваших желаний уже исполнилось, не забудьте поблагодарить Вселенную за исполнение мечты. А потом просто поменяйте это желание на что-то новое.