Любовь, счастье и деньги: в Волынской области женщина заказала в Интернете "магические" амулеты, которые оказались дешевой бижутерией

Любовь, счастье и деньги: в Волынской области женщина заказала в Интернете "магические" амулеты, которые оказались дешевой бижутерией

В полиции советуют не доверять подозрительным сайтам и не делать предоплату.

В Волынской области женщина заказала через Интернет "магические" амулеты. Однако впоследствии оказалось, что никакой мистической силы они не имеют — гражданка стала жертвой мошенников.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции области.

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Как выяснилось, женщина через интернет заказала медальоны, которые якобы помогают привлекать деньги и любовь, а также создают в доме благополучие.

Товар в отделении почты она осмотрела, после чего оплатила. Однако впоследствии оказалось, что амулеты вопреки всему не имеют мистической силы.

"После осмотра в отделении почты, присланные медальоны женщина забрала и оплатила. А пообщавшись с сыном, поняла, что это обычная бижутерия и они не имеют никаких свойств", — рассказали в Нацполиции области.

Там также акцентировали: никогда нельзя верить товарам, которые имеют очень низкую цену. Если же вы планируете совершить покупку, не стоит указывать личные данные, а также никому не сообщать данные банковской карты (срок действия и CVV-код).

Кроме того, нужно внимательно изучать сайты, с которых вы собираетесь заказать товар, и не делать предоплат.

Если же вы уже стали жертвой мошенника, необходимо обратиться в полицию и предоставить правоохранителям информацию, которая подтвердит совершение против вас мошенничества.

Не лишним будет связаться и с администратором сайта, чтобы заблокировать страницу мошенника. А также позвонить в банк, если вы делали любую подозрительную транзакцию.

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