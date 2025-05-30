Любовный обман в Сети: аферистка вытянула у военнослужащего все сбережения

Полиция / © Нацполиция в Харьковской области

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На Львовщине 39-летняя женщина из-за выдуманного аккаунта в соцсети входила в доверие к 21-летнему военнослужащему из Одессы, обещая ему отношения и совместную жизнь. После ряда вымышленных историй и манипуляций она завладела его деньгами и банковской картой.

Об этом сообщили в полиции региона.

Как установили правоохранители, злоумышленница создала фейковую страницу в социальной сети, используя фото другой женщины. Выдавая себя за нее, она начала переписку с молодым военным.

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Общение быстро перешло в «виртуальные отношения», где женщина просила деньги якобы на похороны брата, лечение после ДТП и другие вымышленные ситуации. Таким образом она получила около 130 тысяч гривен.

Впоследствии аферистка предложила военному «начать новую жизнь» вместе и уговорила передать ей банковскую карту, чтобы она могла купить жилье для обоих.

Получив доступ к счету, она сняла около 800 тысяч гривен, которые потратила на собственные нужды Женщине сообщили о подозрении.

© Полиция Львовской области

Напомним, в Закарпатье , в селе Серное, трагически погиб 10-летний мальчик. Ребёнок получил 80% ожогов поверхности тела.

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В суде прокуратура доказала, что к инциденту причастна мать мальчика и его сожитель.

«Между ними и ребенком произошел спор, во время которого женщина облила сына легковоспламеняющейся жидкостью, а мужчина поджег одежду на нем. Взрослые не пытались помочь пострадавшему, оставив его в беспомощном состоянии», — говорится в сообщении ведомства.