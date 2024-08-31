"Любовный треугольник" на Полтавщине: мужчина из-за телефонного звонка убил свою бывшую жену

Мужчина убил свою бывшую, потому что она позвонила его новой любимой.

В Полтавской области мужчина убил свою бывшую жену. За это его приговорили к 11 годам лишения свободы.

Об этом говорится в приговоре Зиньковского районного суда Полтавской области от 28 августа 2024 года.

По данным суда, трагедия произошла 3 декабря 2023 года. Мужчина вернулся домой и услышал разговор сожительницы со своей бывшей женой. Его экслюбовница якобы заявляла, что они с бывшым до сих пор являются любовниками. Поэтому новая сожительница поссорилась с подсудимым.

Тогда мужчина взял кухонный нож и убил бывшую жену.

На суде он вину признал и раскаялся. Сожительница мужчины подтвердила, что в день трагедии она общалась с погибшей и отметила, что та ей сообщила, что она с ее мужем до сих пор являются любовниками.

Сестра погибшей утверждала, что у бывших супругов действительно были интимные встречи, однако мать мужчины настаивала, что ее бывшая невестка "вела разгульный образ жизни, доводила ее сына до самоубийства и вмешивалась в его новую семью".

Участковый же подтвердил, что после убийства мужчина сам ему позвонил по телефону и во всем признался. Он отметил, что знал о конфликте между бывшими супругами.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным в умышленном убийстве. Его приговорили к 11 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, под Киевом мужчина убил двух знакомых и забросал их тела строительным мусором.

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