Любые "референдумы" в ОРДЛО о присоединении к РФ не будут признаны Украиной и миром — Ермак

Любые "референдумы" в ОРДЛО о присоединении к РФ не будут признаны Украиной и миром — Ермак

Ермак подчеркнул, что вопрос территориальной целостности и суверенитета Украины – принципиальный.

В Офисе президента отреагировали на заявление фейкового главы боевиков "ЛНР" о проведении референдума о вступлении в РФ. На Банковой заверили, что Украина и мир никогда не признают любые "референдумы" в ОРДЛО о присоединении к России.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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"Любые фейковые референдумы в ОРДЛО о присоединении к РФ не будут признаны Украиной и миром. А попытки россиян таким образом поднять ставки, взорвать украинский суверенитет все равно не добьются успеха. Для Украины вопрос территориальной целостности и суверенитета — принципиальный ", — подчеркнул Ермак.

Напомним, 28 марта глава так называемой самопровозглашенной республики "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что в ближайшее время может пройти референдум о вхождении "ЛНР" в РФ.

В МИД Украины подчеркнули, что любые фейковые референдумы на временно оккупированных территориях юридически ничтожны и не будут иметь правовых последствий. Россия же получит мощную реакцию мира, которая приведет к краху существования РФ.

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