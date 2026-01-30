«Людей без света мы не оставим». Журналисты показали один день работы энергетиков ДТЭК

Реклама

Об этом говорится в материале " Украинской правды ".

Журналисты УП провели сутки с энергетиками ДТЭК, которые работают по 10-14 часов в сутки, возвращая людям свет.

«В общем, мы работаем когда как. Бывает, что по 10 бывает по 14 часов в сутки. Вызовов много, аварий много. Я свет вижу только на работе – у меня дома его нет. Могут дома через дорогу светиться. И мы даже можем находиться в одной группе. Но сейчас группы бездействуют. Свет дают, как и кому могут», – рассказал энергетик ДТЭК Владимир.

Отмечается, что замена трансформатора с начала полномасштабного вторжения была не обычным явлением и такие работы энергетики проводили раз в несколько недель.

Однако с начала 2026 года в Киеве может быть несколько подобных случаев в сутки.

«Вы не думайте, что мы все так бросим. Нет. Никто отсюда не уедет, пока оборудование не запустится. Людей без света мы не оставим», – подчеркивают энергетики.

Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули электроэнергию в дома 1,2 млн семей, чьи дома были без света в результате вражеских обстрелов.