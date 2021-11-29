Людей эвакуировали: в Винницкой области ликвидируют утечку аммиака из железнодорожной цистерны (фото)

Людей эвакуировали: в Винницкой области ликвидируют утечку аммиака из железнодорожной цистерны (фото)

По данным спасателей, ситуация с утечкой контролируется.

В Винницкой области продолжают ликвидировать последствия утечки аммиака из железнодорожной цистерны. Из-за вероятной опасности спасатели уже эвакуировали людей.

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Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Разгерметизация железнодорожной цистерны произошла в г. Немиров Винницкой области в понедельник, 29 ноября. На месте инцидента работают спасатели, продолжающие ликвидировать последствия.

"Сразу были приняты меры по предотвращению распространения облака. На месте чрезвычайного происшествия эвакуированы люди (с учетом возможного направления движения облака), продолжается откачка аммиака из цистерны. Осуществляется осаждение паров газа с использованием распыленных водных струй", — говорится в сообщении.

По данным спасателей, ситуация с утечкой контролируется. Пострадавших из-за инцидента нет.

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