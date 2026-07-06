Людей ищут под завалами: в Киеве объявлен День траура по жертвам атаки РФ

Удар по Киеву

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В Киеве во вторник, 7 июля, объявлен День траура по погибшим в результате самой массированной российской атаки на столицу. Людей до сих пор ищут под свалами.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В День траура на всех коммунальных зданиях города будут приспущены государственные флаги. Также владельцам зданий государственной и частной форм собственности рекомендовали присоединиться к памяти погибших и приспустить флаги.

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Кроме того, 7 июля в столице запрещено проведение любых развлекательных мероприятий.

Между тем, поисково-спасательная операция продолжается в поврежденных домах Подольского и Дарницкого районов. Под завалами спасатели продолжают искать людей.

Напомним, в ночь на 6 июля Россия массированно атаковала Киев дронами, крылатыми и баллистическими ракетами. Число погибших возросло до 11 человек. Пострадали 46 человек, из них 27 госпитализировали, в том числе троих детей. Больше разрушений зафиксировано в Голосеевском, Подольском и Дарницком районах столицы. В Подольском районе спасатели продолжают разбирать завалы 21-этажного дома, где разрушены конструкции со второго по пятый этаж. В Дарницком районе повреждены жилые дома, возникли пожары в квартирах и гаражном кооперативе.

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