Людей из домов эвакуировали: на трассе на Прикарпатье второй день гасят газовую цистерну (фото, видео)

Людей из домов эвакуировали: на трассе на Прикарпатье второй день гасят газовую цистерну (фото, видео)

Превышение предельно допустимых концентраций опасных веществ в воздухе не обнаружено.

В Ивано-Франковской области 16 февраля загорелась цистерна с газом, в связи с чем местные люди были эвакуированы. Ликвидируют возгорание до сих пор.

Об этом сообщает главное управление ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Известно, что инцидент произошел на автодороге "Ивано-Франковск – Долина" в селе Креховичи 16 февраля около 14:22. Приехавшие на место спасатели выяснили, что возник пожар цистерны газовоза объемом 40 м³ на площади 9 м кв.

Чрезвычайники произвели замеры концентрации опасных веществ в воздухе. Как утверждают в пресс-службе, превышение предельно-допустимых концентраций опасных веществ в воздухе не обнаружено.

"Тушение пожара газа на автоцистернах осуществляется методом самовыгорания с одновременным проведением охлаждения емкости с безопасного расстояния и создания подушки с воздушно-механической пеной, чтобы предотвратить взрыв и осадку опасных веществ на поверхности", — пояснили в ГСЧС.

В то же время из-за пожара спасатели эвакуировали из ближайших домов пять человек. Жертв и пострадавших нет.

Из-за пожара на дороге Н-09 "Стрый — Ивано-Франковск — Черновцы — Мамалыга" образовались пробки. Поэтому вечером 16 февраля, по данным "Суспільного", полицейские перекрыли движение транспорта на этом участке автодороги.

По состоянию на 07:00, 17 февраля для охлаждения автоцистерны от ГСЧС привлечено 28 спасателей и 7 единиц техники.