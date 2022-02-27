Людей, которые наносят метки для корректировки огня, обвинят в государственной измене — СБУ

Людей, которые наносят метки для корректировки огня, обвинят в государственной измене — СБУ

В ведомстве напомнили, что это преступление.

Людей, которые наносят метки для корректировки огня, обвинят в государственной измене.

Об этом сообщила спикер Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области Мария Рымарь.

"Хочу сообщить, что за нанесение меток для корректировки огня предусмотрена уголовная ответственность. Это преступление, предусмотренное ст. 111 и 113 Уголовного кодекса Украины — государственная измена и диверсия. Срок наказания — до 15 лет. И что напряженнее будет становиться ситуация в государстве, меньше мы будем слушать оправдание: "Я не знал, мне просто заплатили деньги, я не знал, что это высадится десант", — говорит Мария Рымарь.

Представитель СБУ в области призвала быть спокойными, собранными и решительными. Полицейским сообщать информацию только проверенную.

К нанесению меток для корректировки огня русскими войсками могут быть причастны люди из "Партии Шария".

Об этом в эфире телеканала 1+1 сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

Он настоял, что информация только предварительная и проверяется.

Напомним, что Анатолий Шарий – пророссийский блоггер, славящийся своими фейками, а также монтирующий видео по своему вкусу, его обвиняют в государственной измене. Следователи, ведущие его уголовные дела, заявляют, что за последние 10 лет Анатолий Шарий фактически был "рупором Кремля".