"Людей ловят, как собак на улице": в селе на Хмельнитчине из-за мобилизации почти не осталось мужчин

Большинство мужчин из села Маков мобилизовали и отправили на восток, некоторые были убиты или ранены, несколько – пропали без вести, другие – бежали за границу или скрываются.

В селе Маков Хмельницкой области, расположенном в 70 км от границ Румынии и Молдовы, практически не осталось мужчин призывного возраста. А оставшиеся опасаются, что их могут призвать в любой момент.

Об этом пишет американское издание Washington Post, которое пообщалось с жителями Макова. Большинство их соседей мобилизовали и отправили на восток, на линию фронта. Некоторые были убиты или ранены. Несколько пропали без вести. Другие – сбежали за границу или прячутся.

"Это просто факт, – цитирует издание Ларису Бодну, заместитель директора местной школы, которая ведет базу данных учеников, чьих родителей мобилизовали. – Большинства из них уже нет".

Washington Post отмечает, что Украине не хватает людей в армии, истощенной смертями и ранениями.

"Несмотря на огромные потери России, ее войска значительно преобладают украинские, и это преимущество помогает Москве продвигаться на поле боя. Украинские власти обсуждают законопроект о расширении мобилизации, но решения по этому поводу пока не приняли", – пишет WP.

Местные жители рассказывают американскому изданию, что представители ТЦК хватают всех, кого могут, буквально на улице – и это сеет панику и возмущение в небольших городках и селах, таких как Маков. Селяне считают, что их мужчины мобилизуют непропорционально по сравнению с другими регионами или крупными городами.

Жители Макова предупреждают друг друга о работниках ТЦК, замеченных на улице, через телеграммы, и там же распространяют видео, на которых военные силой затаскивают мужчин в машины. Это порождает слухи о похищении людей. Некоторые мужчины из-за отказа от мобилизации даже оказались в тюрьме, пишет WP.

Что говорят местные

"Людей ловят как собак на улице", — цитирует WP 35-летнюю Ольгу Каметюк, чьего мужа Валентина мобилизовали, когда он остановился выпить кофе на дороге возле Макова.

Женщина рассказывает, что несмотря на диагноз остеохондроз, заболевание суставов, ее муж прошел медосмотр за 10 минут, после чего его отправили на фронт, где он получил ранение.

"Почти всех наших мужчин забрали", – рассказывает изданию Washington Post 47-летний Сергей, который служит в 115-й бригаде с марта 2022 года.

Когда военнослужащий приехал домой в короткий отпуск, его останавливали на улице и допрашивали представители военкомата. Когда узнали, что он уже служит, они спросили, как он относится к людям, "которые ни дня не видели войны" – на что Сергей ответил, что презирает именно их, а не своих односельчан.

"Вы военные, а я гражданский, но я воюю, а вы нет", – сказал он представителями ТЦК, после чего разговор сразу завершился.

Washington Post также приводит пример Алексея, которому выдали повестку на День святого Валентина, когда он ремонтировал свой автомобиль. После трех контузий и осколочных ранений Алексей недавно вернулся домой. Он показал WP фотографию, на которой он с более чем десятком однополчан. По его словам, в живых осталось только двое.

В этом месяце селяне в Макове похоронили еще одного своего контрактника Игоря Дозорца, который был настолько тяжело ранен, что его сын, тоже военный, узнал его только по шраму на руке. "Он хотел домой, – сквозь слезы рассказала сестра Игоря, 43-летняя Инна Мельник. – Он устал от всего этого. Но что мы можем сделать?"

70-летний Василий Гребенюк рассказывает, что даже в его возрасте – на 10 лет старше призывного возраста – солдаты регулярно останавливают и расспрашивают в Макове.

Напомним, поздно вечером 15 марта во Львове посреди улицы работники ТЦК и СП якобы похитили куратора в "ПечатьАрмии" и волонтера Кирилла Тарана. Об этом заявила его жена, опубликовавшая видео задержания и похищения.

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