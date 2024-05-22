"Людей на них нет": из-за мобилизации водителей в Николаеве на городских маршрутах станет меньше автобусов

В Николаеве с 27 мая 2024 года на городских маршрутах будет на два коммунальных автобуса меньше обычного.

Об этом во время брифинга 21 мая корреспондентам "Общественного" рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

Автобусы в Николаеве будут простаивать, ведь водителей для них нет.

По словам Александра Сенкевича, утром 21 мая на маршруты вышли 39 троллейбусов, 27 трамваев и 22 автобуса.

"У нас есть еще дополнительные единицы транспорта, но людей на них нет. То есть, эта цифра — 22, могла бы быть больше", — отметил Сенкевич.

Норвегия, по словам Сенкевича, передала Николаеву 6 бывших в употреблении автобусов еще 12 приобретенных за деньги Дании. По договору с Европейским инвестиционным банком турецкая компания должна поставить новые автобусы Николаеву.

"Женщины-водители радостно идут работать на трамвай, кое-что так с предостережением — на троллейбусы и не хотят работать на автобусах. Хотя честно говоря, мне непонятно, какое отличие троллейбуса от автобуса? Даже в троллейбусе труднее работать, чем в автобусе, потому что он привык связан к контактной сети", — сообщил Сенкевич.

Напомним, в Украине, по новому закону о мобилизации, предоставляются льготы для жен мобилизованных украинцев. В частности, женщины получат преимущества по обязательствам перед банками.

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