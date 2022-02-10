Людей отбросило в разные стороны: в Днепре грузовик задел вышку с электромонтерами (видео 18+)

Пострадавших доставили в больницу.
В Днепре водитель грузовика не рассчитал дистанцию и задел край автовышки, на которой в этот момент работали электрики. Мужчины вылетели из корзины подъемника в разные стороны.
Жуткое видео выложили в Сети.
Событие произошло на жилом массиве Победа в Днепре. Грузовик задел автовышку, на которой в это время работали два работника КП "Горсвет".
На кадрах видно, как от удара коммунальщиков выбросило из монтажной корзины и они разлетелись в разные стороны. Один из мужчин упал на землю и потерял сознание, другой, пристегнутый страховочным ремнем, сильно болтался в воздухе.
Коммунальщиков с травмами доставили в больницу.
По словам очевидцев, возле автокрана не было никаких предупредительных знаков.
Напомним, что в Каменском Днепропетровской области коммунальщики, вывозящие мусор, по-своему наказывают нерадивых водителей, которые паркуются, где вздумается. Они оставляют "подарки" на капотах таких автомобилей.
Читайте также: