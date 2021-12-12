"Людей протащил, они летели в воздухе": в Луцке водитель влетел в толпу, убегая от копов

"Людей протащил, они летели в воздухе": в Луцке водитель влетел в толпу, убегая от копов

На месте работают медики, есть пострадавшие.

В Луцке возле торгового центра машина въехала в толпу людей, переходивших дорогу на пешеходном переходе.

Об этом пишет "Суспільне".

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"Авто, убегая от патрульных, въехало в пешеходов, по предварительной информации, четыре человека травмировались", — сообщила пресс-секретарь Нацполиции Волыни Ольга Бузулук.

В машине на момент аварии находились три человека. Они бежали с места происшествия. Всех удалось догнать.

"Летел на бешеной скорости, на зеленый свет просто не реагировал на людей. На пешеходном переходе очень много людей было. Я как раз успела дойти до разделительной полосы и передо мной просто люди разлетелись", — рассказала очевидца Ирина.

"Женщина с ребенком была передо мной. Он ехал и всех снес прямо перед моими глазами. Он дальше начал убегать, там дальше его машины зажали. Вот номера его лежат, машина зеленого цвета. Он людей туда протащил, они летели в воздухе", – добавил еще один очевидец аварии Александр.

На месте происшествия работают медики "скорой" и полиция.

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