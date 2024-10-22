Людей с бронированием все равно призывают: юрист рассказал, что происходит на самом деле

По словам юриста, есть соответствующие судебные решения о том, что забронированный мобилизован незаконно, но пока человек получит это решение, все это время он будет служить.

В Украине много случаев, когда людей с бронированием все равно призывают.

Об этом заявил военный юрист Роман Лихачев в эфире КИЕВ24.

По словам юриста, есть соответствующие судебные решения о том, что забронированный мобилизован незаконно.

"У меня таких обращений очень много на самом деле. И то, что люди недоофрмляют документы иногда, а иногда из-за того, что у ТЦК есть определенный план. Кстати, многие суды есть, что призвали забронированного незаконно. Но он получит это решение через год-полтора, и все это время он будет служить", – рассказал юрист.

Напомним, в Украине изменились правила бронирования работников.

Бронирование работников через портал Дія приостановлено до 15-го ноября