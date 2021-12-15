Людей вырезали из авто: в Днепропетровской области на трассе жестко столкнулись легковушка и грузовик, есть пострадавшие

Что именно стало причиной аварии, сейчас неизвестно.
В Днепропетровской области на трассе столкнулись легковой автомобиль и грузовик Mercedes-Benz. В результате чего пострадали три человека.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
Происшествие случилось рядом с поселком Карабиновка Павлоградского района. Там на дороге столкнулись грузовик и легковой автомобиль Hyundai Accent.
Что именно стало причиной аварии сейчас неизвестно. Однако в результате ДТП пострадали три человека: два пассажира легкового авто 59 и 60 лет, а также 69-летний водитель.
“Сотрудники ГСЧС с помощью гидравлического инструмента провели демонтаж передней двери и освободили пострадавшего мужчину. Пострадавшие лица работниками экстренной медицинской помощи госпитализированы в городскую больницу города Павлограда”, — рассказали в пресс-службе ГСЧС области.
Напомним, что в Днепре водитель легковушки не справился с управлением и врезался в дерево: автомобиль превратился в кучу металла.
Читайте также:
- Убегал и отстреливался: очевидцы рассказали подробности расстрела двух человек на харьковском рынке.
- В Днепре "заминировали" школу: из здания эвакуировали почти 600 человек.
- Убийственная страсть: в Киеве мужчина во время секса задушил свою знакомую.