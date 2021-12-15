Людей вырезали из авто: в Днепропетровской области на трассе жестко столкнулись легковушка и грузовик, есть пострадавшие

Людей вырезали из авто: в Днепропетровской области на трассе жестко столкнулись легковушка и грузовик, есть пострадавшие

Что именно стало причиной аварии, сейчас неизвестно.

В Днепропетровской области на трассе столкнулись легковой автомобиль и грузовик Mercedes-Benz. В результате чего пострадали три человека.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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Происшествие случилось рядом с поселком Карабиновка Павлоградского района. Там на дороге столкнулись грузовик и легковой автомобиль Hyundai Accent.

Что именно стало причиной аварии сейчас неизвестно. Однако в результате ДТП пострадали три человека: два пассажира легкового авто 59 и 60 лет, а также 69-летний водитель.

“Сотрудники ГСЧС с помощью гидравлического инструмента провели демонтаж передней двери и освободили пострадавшего мужчину. Пострадавшие лица работниками экстренной медицинской помощи госпитализированы в городскую больницу города Павлограда”, — рассказали в пресс-службе ГСЧС области.

Напомним, что в Днепре водитель легковушки не справился с управлением и врезался в дерево: автомобиль превратился в кучу металла.

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