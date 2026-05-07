Херсонская область / © Associated Press

На временно оккупированной части Херсонской области тысячи людей оказались в ловушке без еды, воды, лекарств, света и газа. Российские войска блокируют выезд и атакуют гражданских дронами, доводя громады до гуманитарной катастрофы.

Об этом сообщил МИД Украины.

В ведомстве заявили о существенном ухудшении гуманитарной ситуации в отдельных оккупированных районах Херсонщины из-за действий российских военных, которые грубо нарушают нормы международного гуманитарного права.

Оккупанты не выпускают людей из Херсонщины и блокируют продукты

Самое большое беспокойство вызывает положение в Олешках, Голой Пристани, а также в Старой и Новой Збурьевке, где жители фактически лишены возможности обеспечивать базовые жизненные потребности, в частности потребности детей. В МИД отмечают, что оккупационные власти искусственно ограничивают выезд людей и блокируют поставки продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости.

По имеющимся данным, численность населения в этих районах резко сократилась: из 40 тыс. человек осталось около 6000, а в Олешках — с 24 тыс. до около 2000 жителей.

Инфраструктура в регионе практически уничтожена, а доступ к электричеству и газу отсутствует.

«Населенные пункты находятся на грани выживания. Гражданские люди, которые пытаются приобрести продукты или покинуть город на собственном автотранспорте, становятся мишенью для российских атак с использованием дронов», — отметили в МИД.

По оценкам, в гуманитарной помощи сейчас могут нуждаться более 6000 человек, среди которых около 200 детей. Значительная часть населения — маломобильные лица.

По состоянию на сейчас в различные государственные структуры уже поступило более 220 обращений по эвакуации жителей из этих населенных пунктов.

Информацию о критической ситуации подтверждают также Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека, украинская разведка и ряд международных организаций.

Проблема с едой, водой и лекарствами на Херсонщине

«Есть и ужасные свидетельства людей, которые потеряли своих близких в результате российских атак, однако не имеют возможности должным образом их похоронить из-за постоянных боевых действий. Местные жители не имеют возможности покинуть опасные районы и вынуждены выживать в нечеловеческих условиях — часто без доступа к питьевой воде, еде и необходимым медикаментам«, — сообщили в МИД.

В ведомстве отметили, что совместно с Координационным штабом по проведению эвакуационных мероприятий и реагирования на массовое перемещение населения при Минразвития уже начали срочные консультации с международными партнерами — ООН и Международным комитетом Красного Креста — о возможных путях эвакуации и помощи людям, которые оказались в критической ситуации из-за действий оккупантов.

Украина призвала мир к действиям

Также МИД в координации с другими государственными органами работает над привлечением международных гуманитарных организаций и призывает партнеров усилить давление на Россию для соблюдения ею норм международного гуманитарного права, а также создания безопасных эвакуационных коридоров.

Украина планирует вынести вопрос гуманитарной катастрофы в Олешках, Голой Пристани, Старой и Новой Збурьевке на обсуждение в рамках ООН и ОБСЕ. Данные о преступлениях российских военных также передадут международным мониторинговым миссиям.

«Для Украины нет ничего важнее человеческих жизней. Мы призываем международное сообщество к конкретным и неотложным действиям для спасения наших граждан на временно оккупированной Херсонщине», — отметили в МИД.

К слову, Кремль планирует изменить демографию оккупированных территорий Украины через массовый завоз россиян для разработки месторождений, в частности марганца. Петр Андрющенко из Центра изучения оккупации отмечает, что вместо привлечения опытных местных шахтеров Россия делает ставку на репопуляцию региона своими гражданами. Однако реализацию этого плана сдерживает дефицит рабочей силы в самой РФ.

