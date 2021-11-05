"Люди боятся ложиться спать": в Харькове мужчина намеренно поджигает свою квартиру (видео)

"Люди боятся ложиться спать": в Харькове мужчина намеренно поджигает свою квартиру (видео)

Жители жалуются на соседа, который иногда ведет себя неадекватно.

В Харькове уже не впервые жители многоквартирного дома ночью оказываются на улице из — за пожара. Ее устраивает сосед.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Харьков 1654".

Отмечается, что пожар произошел на улице Гарибальди, 4 в Харькове. По словам очевидцев, их сосед имеет наркотическую зависимость и уже второй раз устраивает в своей квартире пожар.

"Уже второй раз намеренно поджигает свою квартиру. Полиция отказывается брать заявление от жильцов дома. Сейчас он сбежал. Жители дома теперь боятся ложиться спать. Каждый день как последний",- говорится в сообщении под видео.

Напомним, что в Пакистане мужчина из-за семейной розни сжег собственных дочерей и внуков заживо.

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