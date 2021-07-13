Люди бросились спасать, но было уже поздно: в Хмельницкой области утонул 6-летний мальчик

Мальчик отдыхал на реке вместе со старшей сестрой.
В селе Михля Шепетовского района Хмельницкой области в реке Горинь утонул 6-летний мальчик. Трагедия произошла в понедельник, 12 июля, в 18:00.
Об этом сообщили в ГСЧС в Хмельницкой области.
Известно, что 16-летняя сестра и ее 6-летний брат вместе купались на реке Горынь. Из-за сильного течения дети стали тонуть. Люди бросились их спасать: они извлекли из воды девушку и ее брата. 16-летняя сестра выжила, однако ее 6-летнего брата не удалось спасти. Он умер.
Причины трагедии устанавливают правоохранители.
Напомним, в Ивано-Франковске утонула 12-летняя девочка.