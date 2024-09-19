"Люди должны готовиться к трудным временам": посол ЕС сделала заявление о зиме в Украине

Дипломатка считает, что будущая замы будет тяжелее прошлой, и рассказала о помощи украинскому энергетическому сектору.

Грядущая зима в Украине будет тяжелее прошлогодней. Однако ЕС внес значительный вклад в поддержку энергосектора страны, а также выделил недавно 100 млн. евро на подготовку к зиме.

Об этом посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова сказала в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По мнению Матерновой, предстоящая зима в Украине будет тяжелее прошлогодней.

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"Я думаю, что люди должны готовиться к трудным временам, но я очень надеюсь, что нам удастся избежать катастрофического сценария", – сказала дипломат.

Она напомнила, что ЕС недавно выделил 100 млн. евро на подготовку Украины к зиме, а также предоставил еще 100 млн. через Кредитное учреждение для восстановления (KFW) для "Укрэнерго" для усиления оператора энергетического сектора.

"Одним из важных направлений поддержки является механизм гражданской защиты. В первые недели и месяцы полномасштабной войны именно он был основным каналом, через который в Украину поступало все оборудование для различных чрезвычайных ситуаций. А сейчас он сконцентрирован на увеличении поставок энергоносителей, включая турбины, генераторы и т.д. ", – рассказала посол.

Она отметила, что через них оборудование поступает не только из стран-членов ЕС, но и других доноров, в частности Японии, Кореи, Канады и других.

Кроме того, ЕС уже предоставил более 1000 высоковольтных генераторов и малых турбин, чтобы помочь украинцам с подготовкой к зиме.

Напомним, накануне в Германии заявили, что окажут Украине дополнительную помощь в размере 100 млн евро из-за вражеских атак на энергетическую инфраструктуру.

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