"Люди должны работать": Данилов объяснил, почему санкции против Фирташа не коснулись работы его предприятий

"Люди должны работать": Данилов объяснил, почему санкции против Фирташа не коснулись работы его предприятий

По словам секретаря СНБО, сейчас Фирташ и без того ограничен в очень многих вещах.

Дополнительные санкции в виде закрытия предприятий к олигарху Дмитрию Фирташу вводить не планируют.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью 24 телеканалу.

"На сегодня есть санкции в отношении гражданина Фирташа. Он не сможет пользоваться теми активами, которые есть на территории Украины. Нам было не совсем понятно общение с людьми, которые занимали министерские должности. Они считали, что мы должны закрыть предприятия Фирташа. Это чушь. А что с людьми делать? Их выбросить на улицу, что ли?", — заявил Данилов.

Он также добавил, что сейчас Фирташ ограничен в очень многих вещах, а закрытие его предприятий приведет к потере работы среди людей, которые на них работают.

"Он сейчас не может пользоваться деньгами, которые есть на этих предприятиях. Он не может продавать активы, которые есть. Он ограничен в очень многих вещах. Однако мы ответственны касательно того. Когда министр говорит, почему предприятия Фирташа не закрыли — мы же не враги Украины, люди должны работать", — отметил секретарь СНБО.

Напомним, 18 июня на заседании СНБО ввели полный пакет санкций в отношении олигарха Дмитрия Фирташа и украинского бизнесмена Павла Фукса. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, санкции в отношении Фирташа применены из-за его участия в титановом бизнесе. 24 июня президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против 540 компаний и 538 человек, среди которых оказались и бизнесмены Дмитрий Фирташ и Павел Фукс.

Новости Украины: СНБО применила полный пакет санкций против Дмитрия Фирташа и Павла Фукса

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