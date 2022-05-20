Люди, которые убегают от обстрелов, смогут получить денежную помощь от государства прямо на вокзалах

Люди, которые убегают от обстрелов, смогут получить денежную помощь от государства прямо на вокзалах

Украинцы, выезжающие из зоны проведения боевых действий, а также городов в оккупации или оцеплении, смогут получить от государства денежную помощь непосредственно во время эвакуации прямо на вокзале.

Для этого Укрзализныця передает данные по своим эвакуационным рейсам коллегам из Укрпочты, для которых уже обустроены пункты выдачи наличных на вокзале во Львове. Вскоре список вокзалов расширится.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Отмечается, что этот общий проект многих госструктур призван донести до всех, кто до сих пор не решался эвакуироваться из Донбасса, что их действительно ждут. Эта программа дополняет уже запущенную ранее при поддержке ОПУ программу "Там, где вас ждут", которая позволяет в поезде подобрать и заказать варианты временного расселения.

"Эта программа призвана помочь все же эвакуироваться тем, кто подставляет жизнь под угрозу каждый день, но до сих пор не решался уехать из самых горячих точек, мол "мы никому не нужны!" Мы не словами, а делами подтверждаем, что "нужны" — люди К тому же еще в поезде подаются заявки на размещение, а по прибытии ждут представители местных властей с транспортом, чтобы сразу отвезти на поселение. С самого начала программы мы видим, что забота государства дает свой результат — только за вчера около 400 человек из-под линии огня из Донбасса все же выехали эвакуационными вагонами Укрзализныци, а до этого последние недели этот дневной показатель был в пределах 100-150" — говорит Александр Перцовский, руководитель пассажирского направления Укрзализныци.

Следует отметить, что людям, которые эвакуировались из районов проведения боевых действий, государство оказывает одноразовую помощь в размере 3000 гривен на каждого ребенка или человека с инвалидностью и 2000 гривен на каждого человека старше 18 лет.

"Сведения о выплате денежной помощи работники железной дороги формируют непосредственно во время движения эвакуационных поездов, где должны указать количество детей и взрослых. Эти данные передаются работникам Укрпочты, которые к моменту прибытия эвакуационного поезда к вокзалу города назначения организуют все необходимое, чтобы люди сразу после выхода из поезда могли получить средства", — объясняют в Укрзализныце.

В настоящее время пассажиры пяти эвакуационных поездов во Львов уже получили выплаты на общую сумму 340 тыс. грн.

Напомним, "Укрпочта" анонсировала продажу новой марки "Русский военный корабль… ВСЕ!". Тираж в 5 млн экземпляров будут продавать с 23 мая в более чем 1,5 тыс. отделениях.

"Укрзализныця" назначила один поезд из эвакуационных зон: "Покровск – Днепр – Львов"

Читайте также: