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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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"Люди фактически умирают": ситуация в Олешках достигла предела катастрофы — Лубинец рассказал жуткие детали

Украина и Россия выходят на согласование последних деталей эвакуации гражданских из оккупированной Олешковской громады на подконтрольную украинскому правительству территорию.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Олешки

Олешки / © antikor.com.ua

Во временно оккупированных Олешках в Херсонской области гуманитарная ситуация достигла критического предела, а тысячи гражданских оказались под угрозой смерти.

Об этом омбудсман Дмитрий Лубинец рассказал в интервью «РБК-Украина».

«По нашей информации, там люди не просто уже страдают от нехватки пищи или лекарства — люди фактически умирают. Мы, как украинская сторона, сделали все, чтобы решить этот вопрос, и сейчас мы практически на финишной прямой, чтобы наконец произошла эвакуация граждан Украины, нуждающихся в этом», — сказал Лубинец.

Он подчеркнул, что эвакуация касается тысяч гражданских лиц, включая детей. Пока продолжаются ежедневные трудные переговоры с российской стороной, выживание местного населения поддерживают вооруженные силы Украины.

Военные с помощью дронов доставляют гражданским питьевую воду, еду и медикаменты. Однако оккупанты пытаются сбивать эти дроны, а также задерживают людей, которые принимают такую помощь от ВСУ. Кроме того, фиксируются факты, когда российские солдаты заселяются в гражданские дома и отбирают у них последние запасы пищи.

Голод в Олешках — что известно

Олешки на оккупированной части Херсонщины уже более трех месяцев отрезаны от поставок продуктов. Украина вела переговоры с Россией по эвакуации гражданских, однако безуспешно

Последняя регулярная доставка продовольствия в Олешки состоялась 26 мая. После того, как закончились овощи, которые людям удалось вырастить летом, многие жители были вынуждены готовить и есть сорняки. Оставшиеся в городе люди оказались на грани выживания.

По оценкам украинских властей, сейчас в Олешках остаются около двух тысяч гражданских, среди которых около 50 детей. До полномасштабного вторжения РФ в городе проживало около 24 тысяч человек.

В конце сентября ВСУ дронами в Олешки доставили около 4 тонн продуктов. Помощь сбросили на 100 локаций.

Европейский Союз призвал Россию обеспечить безопасный гуманитарный доступ к временно оккупированным Олешкам Херсонской области и разрешить гражданским покинуть город.

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