"Люди имеют право знать": Зеленский прокомментировал раздражающие моменты отключений электроэнергии

Украинский президент отметил необходимость более широкой коммуникации энергокомпаний с потребителями и тщательного внимания местных властей к экономии электроэнергии.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость совместных действий всех украинцев для того, чтобы противостоять энергетическому террору со стороны России.

Об этом он говорил во время традиционного обращения в четверг, 3 ноября.

“Вытерпеть российский энерготеррор, пройти и такое испытание – это наша национальная задача, одна из основных сейчас. Сам факт, что Россия прибегла к террору против энергетики, свидетельствует о слабости врага. Они не могут победить Украину на поле боя и потому пытаются вот так сломать наших людей”, — заметил президент, добавив, что верит в то, что России этого сделать не удастся.

Зеленский призвал сохранять способность к совместным действиям в условиях российского энерготеррора, обратившись, прежде всего, к местным властям и энергокомпаниям.

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"Пожалуйста, во всех городах и громадах Украины следите, чтобы не было ненужного использования электричества. Сейчас точно не время для ярких витрин, вывесок, реклам и прочего подобного освещения. Также обращаюсь к энергокомпаниям – специально публично, чтобы это все услышали. Пожалуйста, активнее разъясняйте людям, когда и почему вы отключаете ту или иную улицу, тот или иной район. Сейчас пора именно таких микрокоммуникаций. Люди имеют право знать. И если потребители обращаются и сообщают о той или иной несправедливости в энергообеспечении, пожалуйста, реагируйте на это немедленно. Работайте вместе с местными властями”, — подчеркнул президент.

По его словам, если в каком-то доме нет света по 8-10 часов, а через дорогу подключено все вместе с уличным освещением, то это однозначно несправедливо.

"Нужно делать все, чтобы отключения были предсказуемыми и вполне понятными для потребителей", — подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер сообщил, что российские удары по энергообъектам не прекращаются ни на сутки. По состоянию на вечер 3 ноября от потребления временно отключены по аварийным и стабилизационным графикам около 4,5 млн. потребителей в Киеве и десяти областях: Киевщина, Днепропетровщина, Житомирщина, Запорожская область, Сумщина, Кировоградская область, Харьковщина, Черниговщина, Хмельнитчина, Черкасщина.

“Этой ночью иранскими дронами был атакован Кривой Рог. Такой российский террор должен получить – и точно получит – мощный глобальный ответ. Я благодарю наших друзей в Соединенных Штатах, которые этому помогают”, — отметил президент.

Об энергетических вызовах Владимир Зеленский говорил также сегодня с президентом Молдовы.

“Ужасные последствия российской гибридной агрессии испытывают все европейцы, и граждане Молдовы тоже. Говорили с госпожой Санду о том, что можем вместе сделать в интересах наших людей и для защиты наших государств”, — сообщил президент.

Напомним, Европейский Союз выделит Украине 25,5 млн евро в поддержку энергосистемы, а также предоставит энергооборудование.

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